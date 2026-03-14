WOWOWでは、4月5日午後10時より、俳優・杏とフィンランド人俳優・ヤスペル・ペーコネンW主演による、日本×フィンランド共同製作ドラマ「連続ドラマW BLOOD & SWEAT」（全8話）を放送・配信する。このたび、作品の魅力とインタビュー映像をふんだんに盛り込んだメイキング映像を解禁した。【動画】日本×フィンランド共同製作ドラマ「BLOOD & SWEAT」メイキング映像本作は、2022年にハリウッドとの共同制作で話題を呼