2026年の花粉シーズンが猛威を振るっている。環境省や気象機関の発表によれば、今年の飛散量は東日本を中心に例年を大きく上回る見込みだ。現場の医師からは、これまでの対策では太刀打ちできない「花粉症の重症化」を危惧する声が上がっている。【図解】いつもの薬が効かない！そんなときの対処法■昨対比2倍の受診者数、「例年と同じ対策では防げない」実態クリニックフォアの受診実績データによれば、2月の3連休前後から受