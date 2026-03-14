トルコ・イスタンブールでサッカーの試合中、ボールが空を飛んでいたカモメに直撃する珍しい瞬間がカメラに捉えられた。会場が騒然となる中、選手の1人がすぐに駆け寄り、救助活動を開始。心肺蘇生など迅速な対応を行ったことでカモメは回復し、医療チームへ引き渡された。試合中ボールがカモメに直撃する不運トルコ・イスタンブールで2月に行われたサッカーの試合中に撮影されたのは、ゴールキーパーが蹴ったボールがカモメに直撃