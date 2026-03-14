タレントでモデルの八伏紗世（27）が13日、自身インスタグラムを更新。食事ショットを投稿した。デコルテを大胆に露出したオフショルダーの白いトップス姿で「フレッシュジュースだいすき！」とつづり、オレンジとみられる生ジュースを手に笑顔あふれる姿をアップした。別の投稿では「フォトブック完売御礼『八伏紗世〜たいむとりっぷ。』ご好評につき！デジタルフォトブック発売決定」と伝え、オレンジを基調としたバンドゥビキ