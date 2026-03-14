プレミアリーグではマンチェスター・シティのアーリング･ハーランド、ブンデスリーガではバイエルンのハリー・ケインと、ゴールを量産しているセンターフォワードは今でもいる。しかしイタリア・セリエAでは、センターフォワードの得点数が何とも寂しいものになっている。今季は現時点でインテルFWラウタロ・マルティネスが14ゴールを挙げて得点ランク首位に立っているが、二桁得点に達しているのはラウタロのみである。ナポリFWラ