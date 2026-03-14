現代サッカーではビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の導入により、オフサイドやペナルティエリアでのハンドなど細かいところまでジャッジできるようになった。このおかげで誤審は減少しているが、それを歓迎していない者もいる。VARが嫌いだと発言したのは、チェルシーやレアル・マドリードで活躍したエデン・アザールだ。『RTBF』によると、アザールはミスジャッジもサッカーの醍醐味の1つだと考えているようで、VARチェッ