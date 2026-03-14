昨夏にスポルティングCPからアーセナルに加わったFWヴィクトル・ギェケレシュは、徐々に持ち前の得点力を発揮しつつある。しかし、まだセンターフォワードとして完成したわけではない。『FrutyKing』によると、アーセナルでもプレイした元スウェーデン代表選手のアンデシュ・リンパル氏は同じアーセナルに所属するカイ・ハフェルツ、ガブリエウ・ジェズスの良いところを吸収してほしいと語る。「ギェケレシュは技術面を向上させる