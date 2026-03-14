若手起用に積極的なバルセロナ指揮官ハンジ・フリックのおかげもあるが、最近のバルセロナからは続々と優秀な若手が出てきている。先日行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦1stレグのニューカッスル戦では、終盤に18歳DFシャビ・エスパルトが出場。これがトップチームデビューとなったが、スペイン『MARCA』は「華の2007年世代」と注目している。エスパルト、さらに今季開幕戦のマジョルカ戦がデビューとなった左サ