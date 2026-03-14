クオリティの高さを考えれば仕方のないところかもしれないが、バルセロナ専門メディア『Barca Blaugranes』は「バルセロナはヤマルとペドリに頼りすぎているのだろうか」と伝えている。得点部分においては、ヤマルの貢献が極めて大きい。特に年明けからは覚醒したところがあり、今月1日のビジャレアル戦ではハットトリック、続くアスレティック・ビルバオ戦でも強烈な個人技から決勝ゴール、11日に行われたニューカッスルとのチャ