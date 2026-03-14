イタリアといえばサッカーとのイメージもあったかもしれないが、現在は2大会続けてW杯出場権を逃し、2026W杯も欧州予選プレイオフに回っている。前回予選もプレイオフで敗れており、今回も最悪のシナリオが起きてしまうかもしれない。その一方、今週イタリア国民を驚かせたのが『野球』だ。WBCに参戦しているイタリアが快進撃を見せ、1次ラウンドでは優勝候補筆頭であるアメリカをも8-6で撃破。誰も予想しなかった4戦全勝で準々決