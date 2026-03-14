ノッティンガム・フォレストでプレイするMFドウグラス・ルイスは、ピッチ内だけではなくピッチ外の恋愛事情も話題となってきた。2021年よりルイスは『世界で最もセクシーな女子サッカー選手』とも言われるアリーシャ・レーマンと交際していて、サッカー界注目のカップルとしてSNS上で何かと注目を集めてきたのだ。しかし、2人は昨年夏頃に破局したという。4年続いた関係が終わりを迎えたようだが、2人は変わることなくモテモテだ。