歩兵の「手すり」じゃないの!? 旧軍戦車の謎の“ハチマキ”太平洋戦争勃発時、日本の主力戦車は九七式中戦車チハでした。当時、同車の「旧砲塔モデル」、すなわち57mm戦車砲を装備する砲塔には、上面の外周部分にグルリとフレームのようなものが取り付けられています。【写真】日本戦車と付けかた逆！ ソ連の「鉢巻き」戦車を見る一見すると、これは乗員や跨乗する味方歩兵のための手すりのように思えるかもしれません。しかし、