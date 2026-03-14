女優沢尻エリカ（39）の約20年ぶりの写真集「DAY OFF」（幻冬舎）が、5月23日に発売されることが14日、明らかになった。07年発売の「ERICA」以来の写真集となる。「約20年ぶり、30代最後に私の“今”そして“素”を刻んだ一冊。これまで支えてくれた皆様に、心から感謝を込めて」とコメントを寄せている。今作の衣装はすべて本人の私物で、それに合わせた撮影場所も自らセレクト。メークも自身で行い、すっぴんも惜しみなく披露し