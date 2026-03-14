漫才師オール巨人（74）が13日までにブログを更新。Netflix（ネットフリックス）でWBCを観戦したことを報告した。巨人は「もう今はWBC一色ですね僕は以前からなぜかNetflixに入ってたので…運よく見れてますが見れない方か沢山いてはるでしょうね…」と推測した。続けて「僕の大先輩の昔々ヤングオーオーの制作をしていたテレビ屋さんは怒って…絶対加入しないって」とつづった。また「テレビで加入をしていると携帯でもタブレ