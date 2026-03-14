お笑い芸人、おばたのお兄さん（37）が13日までに自身のブログを更新。新幹線内での外国人とのやりとりを記した。おばたのお兄さんは「新幹線には品川駅から乗ったんだけど、扉が開いて車両に乗った瞬間に、外国の方々が席を間違えていたのか逆走？移動？大きなスーツケースを転がしながらこちらへ向かってきたんですね！」と新幹線での出来事のつづった。続けて「僕はこの扉の方から下がってデッキに引っ込み『after you』←※ロ