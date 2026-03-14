レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの佐々木美乃里（29）が13日までにインスタグラムを更新。ランジェリー姿を公開した。佐々木は「もうGETしてくれましたよね？現在発売中の#ヤングガンガンNo.06の『White Boin Cup 2026』企画に挑戦してます」とコメントし、ランジェリー姿を投稿した。この投稿にフォロワーからは「タイル抜群魅力たっぷり」「可愛いし、綺麗なボディライン」「セクシーお姉さんキターーーー」「超絶