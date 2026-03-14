◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着馬には大阪杯の優先出走権）＝３月１４日、栗東トレセンヴィレム（牡５歳、栗東・藤原英昭厩舎、父キズナ）は昇級初戦だった前走の白富士Ｓで２着に入り、今回は３歳時の神戸新聞杯（９着）以来となる重賞挑戦。藤原調教師は「追い切り後も悪くない。左回りも合うし、調子もいい。枠もちょうどいい」と前を向いた。レース前日は坂路で調整した。「広