中京テレビの阿部芳美アナウンサー（30）が13日に自身のインスタグラムを更新。第1子長男の出産を報告した。阿部アナは「ご報告です。先日、第一子となる男の子を出産しました。おかげさまで母子ともに元気に過ごしています！」と報告した。続けて「お腹の中ですくすくと育ち、『おぎゃーー！』と力強い産声を響かせて私たちのもとへ来てくれた小さな命。初めて抱いた瞬間のあたたかさを、きっと一生忘れないと思います。無事に生