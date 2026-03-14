女性や若者の政治意識向上に取り組む市民団体「市民の時代を創るぐんまの会」は８日、前橋市のぐんま男女共同参画センターで、小川晶・前橋市長をゲストに市民の政治参画を考えるセミナーを開いた。小川氏は、約３０人を前に「市民の政治参画を進めるために」と題して講演。１月に行われた前橋市長選を振り返り、発端となった既婚の男性職員とホテルに複数回行った問題を改めて謝罪した上で、「政策や仕事で評価し、判断してく