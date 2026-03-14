◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着馬には大阪杯の優先出走権）＝３月１４日、栗東トレセン悲願の重賞初タイトルを目指すジョバンニ（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は坂路をゆったりを駆け上がり、最終調整を終えた。前走は内めの枠から発馬で流れに乗れず、好走から脚を伸ばしたものの７着まで。「イメージより後ろになり、動きづらくなりましたね」と杉山晴調教師