◆ＷＢＣ準々決勝カナダ―アメリカ（１３日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）米国が１点を先取した。先頭のウィット（ロイヤルズ）が四球で出塁し、１死一塁からジャッジ主将（ヤンキース）が左翼線を破る二塁打で二、三塁とした。続くシュワバーの二ゴロの間に三塁からウィットが生還し、先制点を挙げた。米国先発ウェブ（ジャイアンツ）は１次ラウンド初戦のブラジル戦（６日）以来７日ぶりのマウンド。１