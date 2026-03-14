グラビアアイドルで6人組アイドルグループ「TERASU×TERASU」（通称「テラテラ」）メンバーの池本しおり（23）が13日、自身のインスタグラムを更新。「イメチェンしてみました」と明かした。「何年も前からずっとやりたいなーーーって思ってたボブ！似合ってるかな、、？？」と、胸まであったロングヘアをバッサリとカットした激変ショットを公開。「切る前日までドキドキだったぁまだ鏡とかに映る自分が自分じゃないみたい笑