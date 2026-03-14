女優でグラビアアイドルの小池里奈（32）が13日、インスタグラムを更新。インスタグラムの投稿が消去されたことを報告した。小池は「おはよんなんだか投稿引っかかっちゃったみたいでいくつか消えちゃいました…Instagramさんゆるして」とつづり、ソファの上で本を読む近影を投稿した。また、小池はストーリーズ機能でも「Instagramに投稿消されてしまったー！泣なんでー！なんならいつもより布面積多かったのに！笑初め