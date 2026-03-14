子どもが体調を崩して習い事を休んだとき、思いがけず悩むのが月謝の扱いです。欠席した分を別日に受けられると思っていたのに、「振替はできません」と言われると、戸惑う方もいるのではないでしょうか。特に、やむを得ない事情で休んだ場合は、なおさら疑問を感じやすいものです。 そこで本記事では、習い事で欠席時の振替が認められない理由や、納得できないときに確認したいポイントについて解説します。 体調不