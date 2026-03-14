ＭＬＢ公式サイトは１２日（日本時間１３日）にＷＢＣの準々決勝開始前時点のチーム別パワーランキングを発表。連覇を目指す侍ジャパンは１位から２位にダウンした。このランキングは同サイトの関係者ら１５人が出場チームを１位から８位まで順位付けして投票した結果だ。同時に１次ラウンドで活躍した選手をキープレーヤーとして紹介した。Ｃ組を４連勝で通過した侍ジャパンは前回の１位から２位に１ランクダウンした。キープ