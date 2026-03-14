八ヶ岳連峰で山岳遭難が相次ぎ、男性2人が死亡しました。死亡したのは長野県諏訪市のアルバイト従業員・清水一徳さん（46）です。警察によりますと、清水さんは12日に単独で八ヶ岳連峰の阿弥陀岳に登頂し、下山中に行動不能になりました。清水さんは 母親（74）に体調不良と連絡したということです。その後母親が清水さんを助けるため山に入り、標高2400メートル付近で意識のない清水さんを発見しましたが、母親は疲労と装備