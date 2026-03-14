物語の軸となる役柄を演じ、高い演技力が評価された最優秀主演女優賞の受賞者たち。心に残る名演が語り継がれています。All About ニュース編集部は3月3日、全国10〜60代の男女300人を対象に「歴代日本アカデミー賞受賞者」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「演技に引き込まれた最優秀主演女優賞の歴代受賞者」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：河合優実／49票2位にラン