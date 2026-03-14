札幌・豊平警察署は2026年3月13日、未成年者誘拐の疑いで札幌市豊平区に住む会社員の男（49）を逮捕しました。男は知人を介して知り合った10代半ばの少女を未成年であることを知りながら誘い出し、3月4日から12日までの間、監護者に無断で自宅に連れ出し、誘拐した疑いが持たれています。警察によりますと、3月12日午後4時すぎ「中学生の女の子を囲っている男がいる」と警察に加入通報があり、事件が発覚。調べに対し男は「間違い