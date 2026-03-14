北海道・岩見沢警察署は2026年3月13日、岩見沢市に住む会社員の男（31）を窃盗の疑いで逮捕しました。男は2025年9月18日から11月22日までの間、岩見沢市ふじ町2条1丁目の工事現場から、敷鉄板9枚（時価約90万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。男はこの工事現場で働いていて、調べに対し「お金がないから盗んだ」と容疑を認めています。警察によりますと、男は盗んだ敷鉄板を買い取り業者に売却していたということです。