◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着馬には大阪杯の優先出走権）＝３月１４日、栗東トレセン昨年の勝ち馬、クイーンズウォーク（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）はまだ暗い午前４時過ぎの坂路を駆け上がり、静かに最終調整を終えた。大外枠にも泣いた天皇賞・秋（９着）以来となる一戦だが、しっかりと乗り込んできた。「休み明けで少し体を増やしていたところから、今週のひ