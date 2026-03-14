モンテッソーリ教育の基本とは？向き不向きはある？どんな子に育つ？ モンテッソーリ教育のきほん 大人が子どもに「教えない」教育 モンテッソーリ教育は、「子どもが主体となる」教育、「子どもが自分自身を成長させる力を信じる」教育です。 従来の教育では、大人が子どもに教える、しつけをすることが当たり前とされてきました。ですが、モンテッソーリ教育における大人の役割は、子どもが存分に力