老後に納める税金を減らす方法 老後資金の柱となる退職金と年金 老後資金がどの程度必要になるかは、誰もが関心のあるところですが、それぞれの家庭事情もあるため、明確にこれだけの金額が必要だとはいえないというのが実情です。一般的に夫婦2人が老後生活に必要な資金の目安は2500万円程度といわれています。 一般的なサラリーマン家庭の場合、その老後資金の柱となるのは退職金と年金になります。しかし、その退職金