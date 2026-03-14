スポーツをやる際の必須運動で、ケガや不調を未然に防ぐ！ 身体の歪みやバランスを整える「動きケア®」とは 動きケア®の基本的な考え方 本来持っている動きができれば、我々は元気で活動的である 動きケア®とは、「身体の部分や全体の動きを整え調整する」ことによって、すべての人に必要な動きや姿勢、習慣を身体に負担がかからないものに変え、痛みや不調を改善し、楽に身体を動かせるようにするメソッ