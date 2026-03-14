小学生男子が思春期に起こる変化で今悩んでいること 小学生男子、いま悩んでいること 小学校高学年あたりになると、「急に背が伸びてきた」「毛が生えてきた」「声が変」「ニキビができた」という変化を自分自身で感じるかもしれません。他にも「なんだか、大人のいうことを素直に聞けない」「落ち着かない、イライラしてしまう」「ちょっとしたことで、落ち込んでしまう」という心の悩みを抱えているかもしれません。これらは、