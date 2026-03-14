お金は物々交換から生まれた？世界最古の貨幣&日本最古の貨幣とは 物々交換の時代からお金誕生のルーツ 大昔、狩りで得た動物の肉と漁で得た魚を、それぞれの持ち主が交換する「物々交換」の時代があったとされます。しかし、こうした「物々交換」は非常に不便です。自分が欲しいモノを相手が持っていても、相手が自分の持つモノを欲しいと思わないと交換取引は成立しないからです。欲しいモノが合致する相手を見つけ