落札されたデビッド・ギルモアさんが愛用したギター（クリスティーズ提供・共同）【ニューヨーク共同】英国を代表するロックバンド「ピンク・フロイド」のギター兼ボーカル、デビッド・ギルモアさんが愛用したギターが12日、ニューヨークのクリスティーズで競売にかけられ、1455万ドル（約23億2千万円）で落札された。ニューヨーク・タイムズ紙などによると、ギターの落札額としては過去最高という。ギターはフェンダー社製の