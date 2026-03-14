「ＷＢＣ・準々決勝、ドミニカ共和国代表−韓国代表」（１３日、マイアミ）ドミニカ共和国代表が三回に貴重な追加点を奪った。ソトが鮮やかなヘッドスライディングを見せた。先頭のソトが安打で出塁。続くゲレーロＪｒ．は右中間を真っ二つに破る二塁打を放った。一塁からソトが一気にホームを目指し、捕手のタッチを見て左手を引っ込め、右手でホームプレートにさわった。球審の判定はセーフ。韓国ベンチはチャレンジを申