ヨウジヤマモト社が展開する「サイト（S'YTE）」が、イラストレーターで漫画家の上村一夫とのコラボレーションアイテム第2弾を発売する。3月19日から、S‘YTE渋谷PARCO、「ワイルドサイド ヨウジヤマモト（WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO）」、「グラウンド ワイ（Ground Y）」名古屋PARCO、Ground Y+S’YTE 札幌PARCO、「ヨウジヤマモト（YOHJI YAMAMOTO）」公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】上村は、1940年神