北海道・函館中央警察署は2026年3月13日、架空料金請求詐欺事件が発生したと発表しました。被害に会ったのは函館市内に住む、20代男性です。警察によりますと、男性はTikTok上に表示された副業の広告にアクセスしたところ、秘匿性の高いテレグラムというアプリに誘導されます。その後、男性は副業を紹介する「キムラ」を名乗る人物とのやり取りをはじめ、タスクと称した暗号資産購入名目で3月7日から10日までの間、指定された口座