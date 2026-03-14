北海道・函館中央警察署は2026年3月13日、建造物侵入と窃盗の疑いで、パキスタン国籍の男（24）を逮捕しました。男は2025年2月7日午前4時半ごろから4時45分ごろまでの間、函館市の居酒屋に侵入し、現金約30万円が入った手提げ金庫1個を盗んだ疑いが持たれています。店舗には鍵が掛かっていましたが、男は蹴って鍵を壊して、侵入したということです。翌日、出勤した店長が被害に気づき警察に通報したことで事件が発覚し、警察が捜査