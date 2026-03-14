トランプ米大統領の3D模型とTikTokのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル（電子版）は13日、トランプ米政権が中国系動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」の米国事業売却を巡り、買収側の米投資家らから計約100億ドル（約1兆6千億円）の手数料を受け取る見通しだと報じた。政府が取引の仲介役として巨額の報酬を得るのは極めて異例。米IT大手のオラクルや米投資会社シルバー