元ABCテレビでフリーアナウンサーのヒロド歩美（34）が14日までに自身のインスタグラムを更新。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）取材で訪れた米国でのオフショットを披露した。「報道ステーション生中継完」とつづると、スタジアム前で自身とメジャーリーグでも活躍した元西武の松坂大輔さんがポーズを決めるショットをアップ。「Miami,Florida」と添えた。続く投稿では「腹ごしらえ。完」として松坂さん