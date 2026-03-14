4月スタートする堤真一主演の日曜劇場『GIFT』（TBS系／毎週日曜21時）の追加キャストとして、杢代和人、生越千晴、田口浩正、西尾まり、町田悠宇、澤井一希、中山脩悟の出演が発表された。【写真】細田佳央太、『ＧＩＦＴ』出演決定山田裕貴の因縁のライバルを演じる本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の