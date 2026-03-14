日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）は１４日、ラストツアーを１３日にスタートさせた人気グループ「嵐」の新曲「Ｆｉｖｅ」が１週間で１３００万回超の再生を記録したことを報じた。５月末で活動終了する嵐。約５年ぶりとなる最新曲はオリコンでグループによる初週ダウンロード数１位、週間ストリーミングも１位となったことを紹介。再生数は１３１０万回超えで嵐史上最高記録とな