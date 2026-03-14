ＷＢＣは日本時間１４日から準々決勝が行われる。連覇を目指すＣ組１位の日本は、１５日に難敵ベネズエラ（Ｄ組２位）と対戦する。１次ラウンド（Ｒ）では大谷翔平（ドジャース）、鈴木誠也（カブス）、吉田正尚（レッドソックス）がそれぞれ２本塁打。メジャー組が力を見せつける中、攻守に存在感を放つ選手がいる。西武・源田壮亮内野手（３３）。初戦となった６日・台湾戦の２回無死一、二塁で、投球がユニホームをかすめた