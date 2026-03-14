ＪＲＡは３月１４日の阪神８Ｒ・阪神スプリングジャンプ・ＪＧ２の＜４＞レッドファーロに騎乗予定だった西谷誠騎手＝栗東・中内田充正厩舎＝が、病気のため小野寺祐太騎手＝栗東・フリー＝に変更になったことを発表した。また、５Ｒの＜７＞エースフライトは感冒のため、出走取り消しとなった。