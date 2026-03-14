◆ＷＢＣ準々決勝ドミニカ共和国―韓国（１３日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）韓国が序盤から７点のビハインドを背負う展開に持ち込まれた。先発・柳賢振は初回を無失点スタートだったが、２回１死一塁からカミネロに左翼線へ適時二塁打を献上。なお１死三塁では内野ゴロの間に追加点を奪われた。２死一、二塁ではタティスに右前適時打を浴び、３点の先制を許した。３回はゲレロに適時二塁打を放たれるなど