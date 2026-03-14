◆イタリア１部▽第２９節トリノ４―１パルマ（１３日）イタリア１部リーグのパルマＧＫ鈴木彩艶は敵地のトリノ戦で昨年１１月の左手の骨折から復帰後初の先発出場を果たした。復帰後から２試合連続でベンチだったが、この日はスタメン出場。試合は前半３分にＧＫ鈴木の股を抜かれるシュートで先制点を許し、同２０分に同点に追いついたものの、後半９、１１、４６分の失点で１―４で完敗となった。それでも、好セーブも見