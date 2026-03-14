日本時間14日からの準々決勝を前に、大幅なメンバーの入れ替えを行ったのが米国だ。【もっと読む】侍Jを苦しめるNPB「選手ファースト」の嘘っぱち 1試合のみの登板予定だったスクーバル（29=タイガース）を外したのは想定内として、13日までにヤーブロー（34=ヤンキース）とワカ（34=ロイヤルズ）を登録外に。代わりにヒル（36=ヤンキース）、ロジャーズ（35=ブルージェイズ）、ベスト（30=タイガース）とリリーフ専門の3投手