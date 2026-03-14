「キャッチボールをしていても、手元に来る時の勢いが強いんです」【もっと読む】侍Jを苦しめるNPB「選手ファースト」の嘘っぱち15日のベネズエラ戦に先発する山本由伸の球質についてこう言うのは、吉見一起投手コーチだ。「投手のボールに関して、手元が強いというのは、絶対条件だと思ってます。最後にクッと浮き上がるというか、グラブがパンと持っていかれそうになります」吉見コーチと言えば、落合博満監督時代の常勝中日